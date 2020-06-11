الليرة التركية تهبط 1% بعد إدانة موظف بالقنصلية الأميركية

تراجعت الليرة مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعد أن قضت محكمة تركية بالسجن لنحو 9 سنوات على موظف بالقنصلية الأميركية، بعد إدانته بمساعدة منظمة إرهابية، في حكم وصفته الولايات المتحدة بأنه يبعث على خيبة أمل بالغة.

وفي الساعة 15:51 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة منخفضة 1.1%، عند 6.8450 أمام الدولار بعد أن لامست مستوى أضعف من ذلك عند 6.8545.

وفقدت العملة التركية نحو 13%، من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها تفشي فيروس كورونا.

وقبل يومين قال البنك الدولي إن انكماش الاقتصاد التركي هو استمرار تراجع الاستثمارات في السوق نتيجة تراجع الثقة إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تراجع الصادرات التركية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، وكذلك تدهور الأنشطة الاقتصادية بسبب التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التركي قد يعود لتحقيق نمو خلال عام 2021 مع الزيادة التدريجية في الطلبات الداخلية.