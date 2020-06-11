كابيتال إيكونوميكس: مضاعفة VAT بالسعودية سيرفع التضخم

توقعت شركة " CAPITAL ECONOMICS" أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة بثلاث مرات إلى 15% في يوليو سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في السعودية.

لكنها أشارت إلى أن التأثير قد يكون أقل حدة مما كان عليه عندما تم إدخال ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في بداية عام 2018.

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وأظهرت آخر الأرقام انخفاض التضخم في أبريل إلى 1.3% مقارنة مع مستواه قبل عام

فيما قفز تضخم أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى له في 16 شهرًا بنسبة 6.1% على أساس سنوي بعد توجه الأسر إلى تخزين المواد الغذائية.

وقد قابل ذلك انخفاض حاد في التضخم في قطاع النقل، بعد أن خفضت أرامكو أسعار الوقود المحلية على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية.

إذ تم تخفيض أسعار الوقود المحلية، التي تتم مراجعتها شهريًا، بمعدل 20% تقريبًا في أبريل وبنسبة 45% إضافية في مايو.

يشار إلى أن شركة CAPITAL ECONOMICS تتوقع الآن أن يرتفع التضخم إلى 5.5% في يوليو، وأن يبقى قرب هذه المستويات لمعظم العام المقبل قبل أن يرتفع إلى 8% منتصف 2021.