وزير إماراتي: مشروعات بنية تحتية بـ 20 مليار درهم قيد الإنشاء  

قال عبدالله النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية الإماراتية، إن بلاده لديها مشروعات بنية تحتية قيد الإنشاء على المستوى الاتحادي قيمتها 20 مليار درهم، منها 7 مليارات درهم لبرامج الإسكان.

وأشار، في تصريحات، اليوم الخميس، لتلفزيون وكالة بلومبيرغ، إلى أن المشروعات سيتم استكمالها رغم بعض التأخير.

وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي للإمارات من المرجح أن يكون على شكل "U" أو "V" وذلك عقب وباء كورونا.

وأضاف النعيمي أن "الوافدين بالإمارات اليوم من ذوي المهارات وسنحتاجهم بالتأكيد"، مشيراً إلى أنه "تم السماح لهم بالحصول على إجازة طويلة إذا رغبوا في ذلك. ودعمنا المقاولين، وشركات المقاولات الضخمة التي قد تقلص قوتها العاملة".