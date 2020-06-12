الأكبر منذ 1991.. الإنتاج الصناعي في اليورو ينخفض 17%

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو سجل أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل إذ تسببت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء منطقة العملة الموحدة.

وقال يوروستات إن الإنتاج في دول منطقة اليورو الـ 19 انخفض 17.1% على أساس شهري و 28% على أساس سنوي وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1991. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بنسبة 20% على أساس شهري و 29.5% على أساس سنوي.

وكان قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة هو الأكثر معاناة إذ انخفض الإنتاج فيه 28.9% على أساس شهري و47.7% على أساس سنوي وتلاه قطاع السلع الرأسمالية الذي تراجع 26.6% على أساس شهري و40.9 في المئة على أساس سنوي.

وعانت ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو من انخفاض نسبته 30.2% في الإنتاج الصناعي على أساس سنوي وأظهرت فرنسا وإيطاليا وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين بالمنطقة انكماشا في الإنتاج بنسبة 34.9 و 42.5% على الترتيب. وسجلت إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بالمنطقة انخفاضا بنسبة 34.3%.