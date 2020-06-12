تقييم مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل

اتفقت بروكسل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إجراء تقييم للمفاوضات حول العلاقة بعد بريكست بين الجانبين في 15 يونيو، كما أعلن الخميس على تويتر المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي.

وستجري المباحثات الأولى بهذا المستوى، في الوقت الذي تعطلت المفاوضات كليا حول اتفاق تجاري خصوصاً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قبل ستة أشهر من انتهاء المرحلة الانتقالية.

وسيكون لفشل المفاوضات بين بريطانيا التي انسحبت من الاتحاد في 31 يناير والدول الـ27 عواقب اقتصادية مدمرة، فاقمتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن بارند ليتز المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي أنه "اثر محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفق شارل ميشال (رئيس المجلس الأوروبي) على درس ملف (المباحثات حول العلاقة بعد بريكست) بعد ظهر الاثنين المقبل"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكتب المتحدث باسم المفوضية اريك مامر على تويتر "الاجتماع الرفيع المستوى بين بريطانيا والمفوضية تأكد في 15 يونيو. وسيضم وفد الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساوسولي وشارل ميشال".

وسيشارك المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه أيضا في الاجتماع بحسب مصدر أوروبي.