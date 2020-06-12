45 ألف دولار تعويض لموظف شعر بالملل من وظيفته!

في سابقة هي الأولى في فرنسا، ربح فريدريك ديسنارد دعوى قضائية غير عادية ضد صاحب العمل لأن وظيفته كانت مملة للغاية، لدرجةأنها دفعته للاكتئاب وأجبر في النهاية على الاستقالة.

عمل ديسنارد كمدير في مجال العطور حتى عام 2015، وفي عام 2016 تصدر عناوين الصحف بعد أن رفع دعوى قضائية ضد شركة العطور الفرنسية Interparfum مطالبا بـ 400000 دولار.

في الدعوى، قال إن وظيفته كانت مملة للغاية لدرجة أنها جعلته يعاني في وقت ما من نوبة صرع وشعور بالاكتئاب.

وادعى أيضًا أن الشركة استخدمت في وقت لاحق غيابه لفترات طويلة كعذر لفصله في عام 2014.

وبعد أربع سنوات من التقاضي، حصل ديسنارد البالغ من العمر 48 عامًا على تعويض قدره 45000 دولار.

وقضت محكمة الاستئناف في باريس أن ديسنارد عانى وكان يعمل فوق طاقته.