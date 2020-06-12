صندوق النقد: تعافي الاقتصاد من كورونا أبطأ من المتوقع

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من جائحة فيروس كورونا وسيتحمل آثارا طويلة من التجربة.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي في 24 يونيو الجاري، والتي "ستكون على الأرجح أسوأ مما كانت لدينا" في أبريل مع استمرار "عدم اليقين العميق" حول التوقعات، بحسب غيتا جوبيناث، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي.

وقالت جوبيناث: "يجب على المرء أن يكون قلقاً للغاية بشأن مسار الانتعاش" ، مستشهدة بعمق الأزمة، وحالات الإفلاس، والتغيرات فيسلوك المستهلك. "العديد من هذه المتغيرات تشير إلى آثار أزمة كبيرة".

وفي أبريل قدر صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بنسبة 3% هذا العام وهو أعمق انكماش منذ الكساد الكبير وتوقع نتيجة أسوأ إذا استمر فيروس كورونا أو عاد. وشهدت هذه التوقعات انتعاش النمو إلى 5.8% في عام 2021.