لحظات قاسية لمليارديرات العالم.. كم خسروا في 24 ساعة؟

فيما تكبدت بورصة "وول ستريت" أسوأ أداء يومي لها منذ منتصف مارس الماضي خلال تعاملات جلسة الخميس، فقد تكبد 20 مليارديراً بينهم 15 أميركياً خسائر تتجاوز 55 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط.

موضوع يهمك أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الجمعة، إذ تقلص عدد صائدي المكاسب في السوق بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن... أسهم أميركا تتكبد خسائر الأسبوع الأسوأ منذ مارس الماضي أسواق المال

ويوضح مؤشر "بلومبرغ" للأثرياء الذي يرصد ثروات الأغنياء بشكل يومي، أن أكثر 20 شخصاً ثراءً حول العالم فقدوا نحو 55.07 مليار دولار من ثرواتهم خلال جلسة تعاملات يوم الخميس الماضي. وجاء أداء "وول ستريت" سلبياً بفعل النظرة التشاؤمية التي رسمها تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب اجتماع السياسة النقدية الأخير.

ويعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأميركي سوف يتعرض إلى انكماش نسبته 6.5% خلال العام الجاري قبل أن يسلك طريقاً طويلاً للتعافي في العامين القادمين.

وتصدر رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، والذي يشغل الترتيب الثالث في قائمة الأثرياء، صفوف الخاسرين مع تراجع ثروته بنحو 6.25 مليار دولار لتصل إلى 16.7 مليار دولار.

وتجاوزت خسائر كل من مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثواي"، وارن بافيت، نحو 5 مليارات دولار، لكنهما لا يزالان يحتفظان بترتيبهم في قائمة الأغنياء في المركزين الأول والخامس على التوالي.

وتعرض رجل الأعمال الأميركي، بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" لخسائر قدرها 4.48 مليار دولار في ثروته لكنه لا يزال متمسكاً بمكانته في المرتبة الثانية بعد جيف بيزوس كثاني أكثر المليارديرات ثراءً حول العالم.

وبالنظر إلى مؤسس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، والذي يشغل الترتيب الرابع، فهبطت ثروته في المجمل بنحو 4.56 مليار دولار إلى 85.3 مليار دولار.

وفي الدائرة الأوسع والتي تضم أكثر 100 ثري حول العالم، لم يكن هناك سوى 3 مليارديرات شهدت ثرواتهم زيادة خلال جلسة الخميس الماضي، ومع ذلك لم تتجاوز المكاسب النصف مليار دولار في الحالات الثلاث.