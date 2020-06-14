ارتفاع مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي لدبي 2.2%

ارتفعت مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنهاية العام 2018 بنسبة 2.2% بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، نمو مساهمة القطاع الاقتصاد الإسلامي بنهاية عام 2018 بنسبة 2.2%، مسجلة 41.84 مليار درهم، مقارنة، مع 40.95 مليار درهم بنهاية عام 2017.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.9% بنهاية 2018. وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 10.7 مليار درهم للأنشطة المالية، بنسبة 26%، والتجارة الداخلية 17.9 مليار درهم بنسبة 43%، ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام، 7 مليارات درهم وبنسبة 17%، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 6.2 مليار درهم وبنسبة 14%.