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الإمارات.. نجاح أول مرحلة من تحول الحكومة لأساس الاستحقاق المحاسبي

المصدر: العربية.نت
وزارة المالية الإماراتية
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أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن نجاحها في إطلاق جهات المرحلة الأولى من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك خلال مرحلة العمل عن بُعد التي أثبتت الوزارة خلالها المرونة والإبداع في التفكير.

ويمثل المشروع خطوة مفصلية ترفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة في الدولة.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع كلاً من وزارة الاقتصاد، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للجمارك، ووكالة الإمارات للفضاء.

كلمات دالّة

#وزارة الاقتصاد الإماراتية, #العمل عن بعد, #وزارة المالية الإماراتية

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