باول يتعهد بإعادة سوق العمل الأميركية إلى قوتها

تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ببذل كل جهد ممكن لإعادة سوق العمل الأميركية إلى القوة التي كانت عليها قبل فيروس كورونا.

جاء ذلك في تقرير حول السياسة النقدية أوضح استمرار فقدان الوظائف في حكومات الولايات والحكومات المحلية في مايو - على الرغم من أن الاقتصاد الكلي زاد عدد الوظائف.

ويوفر ذلك علامة مبكرة بحسب تقرير الفيدرالي بأن أسوأ الخسائر في الوظائف المرتبطة بالفيروس قد انتهت.

مع ذلك، حدد الفيدرالي مجموعة من التحديات القائمة منها عدم اليقين حول قدرة السيطرة التامة على انتشار كورونا ومخاطر موجة ثانية منه، بالإضافة إلى زيادة حالات الإفلاس بين الشركات الصغيرة بسبب تراجع الطلب المحلي وعدم وضوح الرؤية حول آفاق التوظيف وإمكانية تراجع الأجور.