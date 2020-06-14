خبير يحذر من تصديق التنبؤات الاقتصادية وسط زلزال كورونا

اعتبر هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، أن كل التحليلات الاقتصادية والاجتماعية غير دقيقة بشأن تطورات فيروس كورونا.

وأضاف توفيق في مقابلة مع "العربية" أن الاقتصاد في جميع الدول، في وسط زلزال كورونا، وكل من يدعي أنه خبير اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي لا يمكنه التنبؤ بالتطورات حول النمو ومستويات العجز المالي وغيرها.

وقال إن القطاعات المستفيدة من الجائحة واضحة، وتتركز في قطاعات الزراعة والتصنيع المرتبط بها، والاتصالات والصحة والمنتجات الصحية والصناعات الغذائية والتعليم عند بعد وقطاعات التعبئة والتغليف.

وأشار إلى تضرر قطاعات الطيران والسياحة والتجزئة من غير الأغذية والسلع الاستهلاكية، متوقعا أن تكون مرحلة التعافي بعد كورونا متركزة على سداد التزامات البنوك.

ووصف جائحة كورونا بأنها سينجم عنها إعادة هيكلة لكل النظام السياسي والاقتصادي في العالم.

وبالنسبة لقطاعات الفنادق والسياحة المصرية، استبعد أن تتفاعل الفنادق والمنشآت السياحية مع إجراءات السماح بزيادة طاقتها التشغيلية ما لم تكون كل الأجواء مهيأة لاستعادة أجواء تدفق السياح لأن الفنادق تتطلب العمل في بيئة تشغيل تزيد عن 50% من السعة المقدرة لها، لتحقيق عائد.