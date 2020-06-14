عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 38% لـ 2.6 مليار دولار

كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض قيمة العجز في الميزات التجاري لمصر بنسبة 38.6% خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن قيمة العجز بلغت 2.69 مليار دولار في مارس مقابل 4.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 18% حيث بلغت 2.24مليار دولار خلال شهر مارس الماضي مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء، هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمه الملابس الجاهـزة بنسبة 23.9%، ومنتجات البترول بنسبة 70.7%، والبترول الخام بنسبة 46.8%، والعجائن والمستحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 3.2%.

فيما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الأسمدة بنسبة 34.5%، والبطاطس بنسبة 7.9%، والبرتقال الطازج بنسبة 38.7%، والفواكه الطازجة بنسبة 1.8 %.

وانخفضت واردات عدد من السلع على رأسها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.9%، والقمح بنسبة 28.8%، ومنتجات البترول بنسبة 70.0%، والأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 2.2%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها البترول الخام بنسبة 62.2%، والذرة بنسبة 40.3%، والزيوت المكررة بنسبة 34.5%، والألبان ومنتجاتها بنسبة 1.5%.