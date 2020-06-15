ألمانيا تقترض 246 مليار دولار 2020 للإنفاق على التحفيز

تعتزم الحكومة الألمانية الحصول على موافقة البرلمان لاقتراض 62 مليار يورو (70 مليار دولار) إضافية، بهدف الإنفاق على حزم التحفيز، وفقاً لما قالته مصادر مطلعة.

وترفع هذه الأموال إجمالي القروض التي حصلت عليها الحكومة هذا العام إلى 218 مليار يورو (246 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تقوم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، يوم الأربعاء المقبل، بالتوقيع على موازنة تكميلية قبل إرسالها للبرلمان للموافقة عليها، وفقاً لبلومبيرغ.

ومطلع الشهر الجاري، وافق ائتلافها بتوجيه حزمة التحفيز البالغ قيمتها 130 مليار يورو، لتحفيز الإنفاق قصير الأجل، وتحفيز الأعمال على الاستثمار مجدداً.