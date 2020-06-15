أظهرت بيانات من وزارة التجارة الهندية، اليوم الاثنين، انكماش صادرات الهند السلعية أكثر من الثلث في مايو أيار مقارنة بها قبل عام، تحت وطأة انخفاض الطلب العالمي والشحنات بسبب تفشي فيروس كورونا.



وانخفضت الصادرات 36.47% إلى 19.05 مليار دولار في مايو أيار، في حين تراجعت الواردات 51.05% إلى 22.20 مليار دولار، وفقا للأرقام.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مايو الماضي، إن الهند ستقدم 20 تريليون روبية (266 مليار دولار) في إجراءات مالية ونقدية لدعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من أسابيع من العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي كلمة إلى الشعب، أشار مودي إلى أن حزمة التحفيز تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للهند وتستهدف‭ ‬دعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والشركات التي تعاني جراء الإغلاق الذي طال أمده.



وأعلنت الحكومة في مارس عن تقديم حوالي 1.7 تريليون روبية (2.6 مليار دولار) في تحويلات نقدية مباشرة وإجراءات للأمن الغذائي مخصصة بشكل أساسي للفقراء، لكنها تعرضت لاتهامات واسعة بأنها تفعل القليل جداً.