توقعات صادمة للاقتصاد الأميركي بسبب كورونا

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الاثنين إن الاقتصاد الأميركي سيشهدا انكماشا "تاريخيا" في الربع الثاني من هذا العام قبل أن يبدأ بالتعافي، وإن البطالة ستظل مرتفعة في نهاية 2020.

وأضاف كابلان أنه يتوقع أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% إلى 40% على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المنتظر أن يبدأ بالتعافي في النصف الثاني من العام.

وفي حلقة نقاش عبر الإنترنت، قال كابلان أيضا إن معدل البطالة في الولايات المتحدة ربما وصل إلى ذروته ومن المتوقع أن ينخفض على مدار الصيف، لكنه قد يظل عند مستويات مرتفعة قرب 8% في نهاية العام.