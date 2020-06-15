كورونا يشطب 13 مليار يورو من فائض التجارة الأوروبي

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات الاثنين انخفاض الفائض التجاري لمنطقة اليورو انخفاضا حادا على أساس سنوي في أبريل نيسان بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي قلصت أحجام التجارة.

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وقال يوروستات إن فائض التجارة الخارجية غير المعدل لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة تراجع إلى 2.9 مليار يورو في أبريل نيسان من 15.5 مليار قبل عام مع تهاوي الصادرات بنسبة 29.3% والواردات 24.8% على أساس سنوي. ومع هذه الأرقام تكون جائحة كورونا قد شطبت نحو 13 مليار دولار من فائض التجارة الأوروبي

وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بدرجة أكبر إلى 1.2 مليار يورو وهو رقم ضئيل للغاية قياسا إلى فائض الشهر السابق البالغ 25.5 مليار يورو بحسب "رويترز".

وتراجعت صادرات ألمانيا، أكبر مصدر في القارة، بما يقارب الربع مقارنة مع الشهر السابق، في حين انخفضت صادرات فرنسا وإيطاليا أكثر من الثلث.