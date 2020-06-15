مبيعات مصانع كندا تهوي خلال أبريل 2020

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن مبيعات الصناعات التحويلية في كندا سجلت هبوطا قياسيا بلغ 28.5% في أبريل نيسان، مع تضرر أنشطة القطاع من جائحة فيروس كورونا.

موضوع يهمك أعلن نادي كايزر سلاوترن، بطل ألمانيا أربع مرات والمتوج مرتين بلقب الدوري الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أنه تقدم بطلب... بطل الدوري الألماني يبدأ إجراءات إعلان إفلاسه رياضة عالمية

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 20%. وعدلت هيئة الإحصاءات الكندية أيضا رقم المبيعات لشهر مارس آذار بالخفض إلى 9.8% من تراجع مبدئي بلغ 9.2%.

وسجلت كل الصناعات التي ترصدها هيئة الإحصاءات وعددها 21 صناعة انخفاضات في أبريل نيسان بينما قال أربعة أخماس المصنعين إن الجائحة أثرت على عملياتهم. ومن حيث الحجم فهبطت المبيعات 26.0% وهو أيضا هبوط قياسي.

واستأنف معظم المصنعين الإنتاج في مايو أيار مع بدء الأقاليم الكندية العشرة إعادة فتح اقتصاداتها تدريجيا، وهو ما يُتوقع أن يعزز المبيعات مقارنة مع الشهر السابق.