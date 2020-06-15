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مورغان ستانلي: الركود سيكون حادا وقصيرا لـ3 أسباب!

المصدر: العربية.نت
يرى بنك مورغان ستانلي أن الاقتصاد العالمي بدأ مرحلة جديدة من التوسع
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يرى بنك مورغان ستانلي أن الاقتصاد العالمي بدأ مرحلة جديدة من التوسع، وأنه سيعود الى مستويات ما قبل أزمة كورونا في الربع الأخير من هذا العام.

حيث توقع البنك حدوث ركود حاد لكنه قصير المدة، ينخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 8.6%، على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، ليتعافى بعدها ويسجل نموا بـ3% بحلول الربع الأول من عام 2021.

وأوضح Morgan Stanley أن الركود سيكون قصير الأجل لـ3 أسباب هي:

أولا- أن الأزمة ليست ناجمة عن اختلالات اقتصادية كبيرة.

ثانيا- أن ضغوط تخفيض نسب المديونية عالميا ليست شديدة.

أما السبب الثالث، فيعود إلى تطبيق سياسات توسعية حاسمة حول العالم ما يعزز من فرص الانتعاش الاقتصادي.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #مورغان ستانلي, #الانتعاش الاقتصادي, #الركود الاقتصادي

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