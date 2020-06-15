هذه تفاصيل الضريبة على التعاقدات التجارية بالسعودية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية أن الأحكام الانتقالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 15% بدأت بتاريخ 11 الشهر الجاري وأنها ستنتهي بنهاية الشهر نفسه، وذلك استعدادا لتطبيق الضريبة الجديدة مطلع يوليو المقبل.

وأبانت الهيئة أن أي شراء من الأفراد قبل 30 يونيو الجاري وتوريد البضاعة قبل يوليو المقبل فسيطبق عليه ضريبة 5% ، أما إذا كان تاريخ التوريد في يوليو فسيطبق عليها 15% ضريبة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت هيئة الزكاة عبر موقعها الإلكتروني من خلال دليل الأحكام الانتقالية أن أي تعاقد من قبل المنشآت التجارية قبل تاريخ 11 مايو وتوريدات ذلك التعاقد مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو فإنه سوف يطبق عليها ضريبة الـ 5% وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو.

وأضافت: "بينما إذا تم التعاقد خلال الفترة من 11 مايو وحتى 30 يونيو فستطبق ضريبة الـ 5% إذا تم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو، في حين تطبق ضريبة الـ 15% إذا تم التوريد فعلا في أو بعد 1 يوليو.