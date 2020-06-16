التجارة العالمية: إسقاط 5 ادعاءات قطرية ضد السعودية

أكدت منظمة التجارة العالمية أن قطع السعودية علاقتها مع قطر كان بسبب تنصل الدوحة من الاتفاقيات.

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وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية.

وأوضحت منظمة التجارة أن المملكة قطعت العلاقة مع قطر لتدخلها بالشؤون الداخلية للدول.

وكشفت المنظمة أن السعودية قدمت وثائق مهمة بشأن أخطار سياسات قطر.

وقالت إن قرار فريق التحقيق من قبل منظمة التجارة العالمية لا يقبل بوجهة نظر قطر.

كما كشفت المنظمة عن إسقاط 5 ادعاءات قطرية ضد السعودية من أصل 6 إدعاءات.

واعتبر فريق التحكيم، أن السعودية قطعت العلاقة مع قطر لعدم تخلي الدوحة عن دعم التطرف، مؤكداً قناعته بالإجراءات التي سعت من خلالها السعودية للحماية من التطرف الذي تثيره قطر.

وقالت منظمة التجارة إنه "لا دليل على ادعاءات قطر بشأن قرصنة حقوق البث في السعودية".

ورفضت المنظمة ادعاءات قطر بأن السعودية تدعم قرصنة البث.

وأكد مندوب السعودية بمنظمة التجارة أن للمملكة سجلا قويا في حماية الملكية الفكرية.

وتعهد مندوب السعودية بمنظمة التجارة، بمواصلة جهود التغلب على تهديدات الإرهاب، مؤكداً أن فريق التحكيم أدرك حقوق المملكة في مواجهة الإرهاب.