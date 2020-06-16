قطاع الطاقة النظيفة في أميركا يخسر 18% من الوظائف

أظهر تقرير نشر يوم أمس الاثنين أن قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة خسر أكثر من 620 ألف وظيفة، أو 18% من قوته العاملة، إذ أدت إجراءات العزل العام وضعف الاقتصاد إلى إبطاء الطلب على الألواح الشمسية وأنظمة كفاءة الطاقة وكبحت انتاج السيارات الكهربائية وأنواع الوقود النظيف.



ووفقا لتحليل لبيانات الطاقة أجراه مركز بي دبليو للبحوث، فإن صناعة الطاقة النظيفة فقدت 27 ألف وظيفة في مايو أيار وهو معدل أبطأ للانخفاض مقارنة مع شهري أبريل ومارس، عندما بدأت الولايات الأميركية تنفيذ أوامر البقاء في المنزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وفي حين أنها تمثل نسبة صغيرة جداً من إجمالي خسائر الوظائف في أميركا في تلك الفترة، فان انكماش الطاقة النظيفة هو ضربة مدمرة لصناعة كانت تنمو بخطى سريعة، وفقا لما نقلته "رويترز".