"منافسة" تقر دمج اتحاد الخليج مع الأهلية للتأمين

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركتي اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني.

وأعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة زيادة كبيرة في الخسائر نسبتها 7732%.

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وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن خسائرها قبل الزكاة ارتفعت إلى 3.916 مليون ريال، مقابل 50 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود ارتفاع صافي الخسارة إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة، حيث بلغ صافي المطالبات المتكبدة للربع الحالي مبلغ 39.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ 30.4 مليون ريال، وتكوين مخصص آخر بمبلغ 5.3 مليون ريال في الربع الحالي.

وأشارت أيضا إلى أن زيادة الخسائر جاءت نتيجة الانخفاض في الإيرادات الأخرى، إذ بلغت الإيرادات الأخرى في الربع الحالي 492 ألفا مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.1 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، حيث بلغت المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي 11.4 مليون مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ 10.8 مليون ريال.