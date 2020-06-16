CNN: تخفيف قيود كورونا قد يقود لموجة إغلاق ثانية ستكون الأسوأ

نقلت شبكة CNN الأميركية عن عدد من الخبراء في انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في الولايات المتحدة تحذيرهم من موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مصحوبة بموجة ثانية من إجراءات الإغلاق "ربما ستكون الأسوأ"، بحسب تقدير عدد من الخبراء، وذلك على خلفية تزايد أعداد الإصابات في أميركا بعد تخفيف تدريجي لإجراءات الحد من انتشار المرض.

الدكتور جوناثان راينر، الأستاذ في كلية الطب بجامعة جورج واشنطن، عبر لـCNN، عن مخاوفه من أن "نواجه الحقيقة القاسية في بعض الولايات التي قد نحتاج إلى إغلاقها مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن "الموجة الثانية من عمليات الإغلاق، قد تكون أكثر ضرراً من الأولى"، بحسب وصفه.

وقال الدكتور كريستوفر موراي، مدير معهد قياسات الصحة وتقييمها في جامعة واشنطن، إن إرهاق الحجر الصحي، والآثار الاقتصادية للحجر الصحي، قد تتسبب في جولة أخرى من عمليات الإغلاق، سيكون له "آثار أكبر على الشركات التي قد تكون على حافة عدم القدرة على الحفاظ على استمراريتها".

دكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية والأستاذ في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، قال لـCNN، إن فيروس كورونا لا يأخذ إجازة صيفية"، لافتًا إلى أن الفيروس لديه فرص جديدة للانتشار.

كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، حذر في تصريحات سابقة لـCNBC، من أن "عواقب إغلاق آخر ستكون واسعة النطاق"، "لا يمكننا إغلاق الاقتصاد مرة أخرى"، "أعتقد أننا تعلمنا أنه إذا أغلق الاقتصاد، فسوف نتسبب في المزيد من الضرر. وليس الضرر الاقتصادي فقط، ولكن.. المشاكل الطبية وكل شيء آخر يتم تعليقه".

وبدأ عدد من الدول عمليات إغلاق ثانية، بعد عودة فيروس كورونا للانتشار من جديد، خاصة في هونغ كونغ وسنغافورة وثاني أكبر جزيرة في اليابان هوكايدو، فبعد تخفيف الإجراءات ظهر الوباء مرة الثانية، فاضطرت الحكومات إلى إجراءات أكثر صرامة.