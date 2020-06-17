"أرامكو" تعلن تنفيذ الاستحواذ على حصة 70 % في "سابك"

ظهرت شركة أرامكو السعودية في قائمة كبار ملاك سابك على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" بدلاً من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

وتعادل حصة أرامكو الجديدة الـ70% نحو 2.1 مليار سهم في شركة سابك.

وأعلنت أرامكو منذ قليل عن عملية شراء قدرها 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أميركي)، بما يعادل سعر 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم، للاستحواذ على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة.

وأعلنت أرامكو أيضاً عن عملية شراء قدرها 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أميركي)، بما يعادل سعر 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم، للاستحواذ على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت العربية.نت قد نشرت خبراً الاثنين الماضي عن تنفيذ صفقة استحواذ أرامكو على 70% من سابك ما رفع قيمة التداولات في سوق السعودية إلى مستوى تاريخي بلغ 263.9 مليار ريال، بالمقارنة مع مستويات تداول يومية بمعدل 4 مليارات ريال في العادة.

وبلغت قيمة التداولات اليومية في سوق الأسهم السعودية مستوى تاريخيا بلغ 263.9 مليار ريال، بالمقارنة مع مستويات تداول يومية بمعدل 4 مليارات ريال في العادة.

وتم تنفيذ 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 69.1 مليار دولار، ولم يتم الإعلان عن الجهة التي قامت بعملية الشراء، إلا أن كافة المعطيات تشير إلى أن وراء هذه الصفقات شركة أرامكو.

وفي ردها على سؤال "العربية.نت"، قالت أرامكو "إن إتمام الصفقة يسير حسبما هو مخطط له، ومن المرجّح إكمالها قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري".

وتابعت في ردها على "العربية.نت"، "تم الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة. وستعلن الشركة عن إتمام الصفقة في الوقت المناسب".

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت مارس الماضي أن استحواذها على 70% من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات سابك من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، على مسار الإغلاق في الربع الثاني.

وقالت أرامكو "جميع الموافقات التنظيمية الضرورية جرى الحصول عليها. سيصدر إعلان في الوقت المناسب".

وفي نوفمبر من العام الماضي توصلت شركة "أرامكو" السعودية لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ 69.1 مليار دولار.