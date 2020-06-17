أسعار الغذاء تقفز بالتضخم 114% في السودان

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 114% في أيار/ مايو مقارنة بحوالي 99% في الشهر السابق، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حسب ما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الثلاثاء.

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وقال الجهاز الحكومي في بيان "معدل التغيير السنوي (التضخم) سجّل في أيار/ مايو 114.23% مقارنة بـ98.81%" العام الفائت.

وأشار الجهاز إلي أن سبب الارتفاع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الزيوت واللحوم واللبن والبيض والبقولويات والسكر إضافة الى الخبز وغاز الطهي.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.

وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كلم شمال العاصمة الخرطوم) نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.

وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 نيسان/ابريل 2019.

كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو 60 مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017.

لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلد العربي البالغ عدد سكانه قرابة 42 مليون نسمة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في شباط/فبراير أن 9.1 مليون سوداني يحتاجون الى مساعدات إنسانية.