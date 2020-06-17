الاستثمارات الأجنبية تتراجع لمستوى قياسي جديد

تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستوى قياسي جديد في أبريل الماضي، في ظل توقف اقتصادات العالم نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب الدول لمواجهة كورونا.

وتراجع مؤشر إف دي أي "fDi Index"، الذي يتتبع توجهات المستثمرين الأجانب، إلى مستوى قياسي عند 439 في أبريل، متراجعا بنسبة 55.3% من الشهر المناظر من العام الماضي، وفقا لبيانات نشرتها مؤسسة تابعة لفايننشال تايمز التي تتبع الاستثمارات الأجنبية اليوم الأربعاء.

وتشير البيانات إلى أن عدد المشروعات الجديدة التي أسسها المستثمرون الأجانب حول العالم في أبريل الماضي بلغ 483 مشروعا، بنسبة تراجع 35% عن مارس 2020 الذي سجلت فيه الاستثمارات الأجنبية أدنى مستوى منذ يناير 2003.

وخلال العام الماضي، أظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التأسيسية "Green-Field Investment" التي جذبتها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا العام الماضي تراجعت 16% إلى 115.2 مليار دولار، فيما شهدت المشروعات المؤسسة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية زيادة في العدد بنسبة 38% لترتفع إلى 1746 مشروعا.

وزاد عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وحدها، العام الماضي، من 590 إلى 748 مشروعا، لكن حجم الاستثمارات تراجع 37% إلى 38.7 مليار دولار. وفي إفريقيا، زادت عدد المشاريع بنسبة 49% لتصل إلى 998 مشروعا.