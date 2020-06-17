الإمارات تسمح بالسفر إلى دول منخفضة الخطورة

أعلن المتحدث الرسمي في الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف الظاهري، وضع بعض الاشتراطات والإجراءات للراغبين في السفر للخارج بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح الظاهري أنه سيتم تحديث هذه الإجراءات بصورة دورية، وبناءً على مستجدات الأحداث والوضع الصحي، وقد تم تقسيم الدول إلى ثلاث فئات.

وقال الظاهري في بيان صحافي الأربعاء: "يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة (منخفضة الخطورة) ولا يسمح السفر نهائياً للدول ضمن فئة (عالية الخطورة)".

وأوضح أنه "يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة (متوسطة الخطورة) في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية".

وشرح أنه "عند العودة من السفر يجب إجراء فحص كوفيد 19 (PCR) في منشأه طبية معتمدة لمن يعانون من أي اعراض، وذلك خلال 48 ساعة من الدخول لدولة الإمارات".

وكانت الإمارات العربية المتحدة، أعلنت، السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات اعتبارا من 23 يونيو الجاري.