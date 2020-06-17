الصين تعفي دولاً إفريقية من استحقاق ديون 2020

أعلن الرئيس الصيني شي جي بينغ إعفاء بعض الدول الإفريقية من سداد قروض يحين موعد استحقاقها نهاية 2020.

وقال الرئيس الصيني بحسب "رويترز"، إن الصين ستواصل تقديم تيسيرات في سداد القروض لبعض الدول، بما في ذلك الدول الإفريقية.

وكان وزراء مالية دول مجموعة السبع شددوا على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقراً حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة فيروس كورونا.

وناشد وزراء مالية مجموعة السبع مطلع الشهر الحالي جميع الدائنين الرسميين الانضمام إلى المبادرة ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدين العام، وقالوا إنه يتعين على جميع الدائنين، من القطاع العام أو الخاص، اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.

وفي إشارة فيما يبدو إلى ممارسات ذكرت تقارير أنها تُستخدم بواسطة الصين، وهي دائن رئيسي للدول المنخفضة الدخل، قال وزراء الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم أيضا إنه يتعين على الدائنين الإفصاح بشكل كامل عن بنود الدين العام والحد من استخدام شروط سرية، بما في ذلك للشركات المملوكة للدولة.

واستقطبت مبادرة لتخفيف أعباء الديون حتى نهاية 2020 من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ونادي باريس للدائنين الرسميين طلبات من نصف الدول المؤهلة فقط حتى الآن.

وقال وزراء مجموعة السبع إنهم يرحبون بقيادة مؤسسة التمويل الدولية وينشدون تقدما سريعا على صعيد عمل أداة لحفظ بيانات قروض القطاع الخاص للدول المنخفضة الدخل.