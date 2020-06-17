المفوضية الأوروبية: لم نصل للمنتصف بإتمام بريكست

قالت المفوضية الأوروبية، إنها لم تصل إلى منتصف الطريق بعد في إتمام اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المسمى اختصارا بـ"بريكست".

ودعت برلين لندن إلى اعتماد "نهج أكثر واقعية" في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تمر حاليا في طريق مسدود.

وقال السفير الألماني لدى الاتحاد الأوروبي مايكل كلاوس في مداخلة أمام مركز دراسات السياسة الأوروبية إنه ليس بإمكان البريطانيين الحفاظ على "السيادة الكاملة والوصول الكامل إلى السوق الموحدة الأوروبية".

ويرغب البريطانيون بالتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الأوروبيين "حصة صفرية، تعرفة صفرية"، والتي اشترطت بروكسل أن يحصلوا عليها شرط تقديم عدد من الضمانات، لا سيما المتعلقة بالمنافسة، حتى لا تجد على حدودها اقتصادًا غير منظم.

ويحول بطء النقاشات التي تتعطل بسبب قضية الصيد البحري أيضا، دون التوصل إلى اتفاق.

وحذر قطاع صناعة الأغذية الأوروبية في بيان من "العواقب الوخيمة" المحتملة لـ"عدم الاتفاق"، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل.