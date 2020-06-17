بعد كورونا.. هكذا سيكون حال المطاعم في مصر

قال رئيس غرفة المنشآت السياحية المصرية، عادل المصري، إن قطاع المطاعم يترقب من الدولة تسريع إقرار موعد استئناف العمل بموجب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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وأضاف المصري في مقابلة مع "العربية" أن إجراءات السلامة في المطاعم تشبه إجراءات السلامة في الفنادق، وأغلبها تضمن سلامة الضيف، عبر إجراءات التعقيم الكامل، وارتداء جميع الموظفين للكمامات والقفازات.

وشرح أن الإجراءات تشمل ضمان التباعد بمسافة مترين بين طاولات الطعام، ومسافة متر بين كل شخص وآخر، مع قياس الحرارة للجميع من العاملين والضيوف، وتوفير أدوات أحادية الاستخدام إلا إذا طلب الضيف الأدوات العادية للأكل وتكون معقمة بالكامل.

وقال إن معاودة حركة الطيران ستبدأ منذ أول يوليو 2020، وهذا يحتم على المطاعم أن تعمل قبل هذا الموعد بوقت كاف، من أجل الاستعدادات المطلوبة لتكون جاهزة لاستقبال الأفواج السياحية.

وأكد أن خسائر قطاع المطاعم كبيرة، خاصة أنه قطاع كثيف العمالة ويتضرر من تعطله المالك وعدد كبير من الموظفين وأصحاب العقارات والمولات التي تؤجر الأماكن لهذه المطاعم، لذلك فإن من المهم عودة العمل والتعايش مع الفيروس عبر إجراءات بعيدة المدى.