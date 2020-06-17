دبي تسمح لجميع الأعمار بدخول المراكز التجارية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات قررت رفع القيود عن كبار السن فوق الـ 60 عاما والأطفال دون الـ 12 والسماح لهم بدخول المراكز التجارية (المولات).

وقررت اللجنة، الأربعاء، استئناف العمل لمجموعة جديدة من الأنشطة في دبي اعتباراً من يوم الخميس 18 يونيو، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وشمل استئناف العمل مجموعة جديدة من الأنشطة منها:

ــ المكتبات العامة والمتاحف الخاصة وصالات الفنون.

ــ الخدمات المنزلية لرعاية كبار السن وأصحاب الهمم.

ــ التجميل المنزلي.

ــ التخييم أحواض السباحة مراكز اللياقة.

ــ الرياضات والحدائق المائية.

ــ مناطق الرياضة وألعاب الاطفال في الحدائق والشواطئ العامة.

ــ استئناف عمل مختلف قاعات العرض السينمائي.