وزير الاستثمار التونسي يتوقع انكماش اقتصاد بلاده 7% في 2020

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء إن أعداد العاطلين عن العمل في تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأنهت تونس هذا الشهر كل القيود على السفر والتنقل الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وعادت القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل عادي وستفتح نهاية الشهر الحالي حدودها البرية والبحرية والجوية في إشارة على سيطرتها على انتشار الفيروس.

لكن قطاع السياحي الحيوي والذي يمثل نحو 10%، من الناتج المحلي الخام وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الصعبة تضرر بشكل كبير بسبب الأزمة.

وأضاف الوزير سليم العزابي أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4%، لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى 6 أو 7%، خلال قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.

وتراجعت صناعة السياحة بنحو 50%، في الأشهر الخمسة الاولى من هذا العام.

وأشارت الدراسة التي عُرضت في مؤتمر صحفي إلى أن معدل البطالة سيزيد إلى 21.6 %، مقارنة مع 15 %، مسجلة في بداية العام الحالي.