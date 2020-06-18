أعداد العاطلين عن العمل في أميركا تقفز قرب 46 مليون

قالت وزارة العمل الأميركية إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية بلغ مليونا ونصف المليون طلب في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من يونيو.

وتجاوزت الطلبات متوسط التوقعات البالغة 1.3 مليون طلب، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

ويعني الرقم المعدل موسميا يوم الخميس أن حوالي 45.7 مليون شخص - أكثر من مجموع سكان الأرجنتين - انضموا إلى قوائم البطالة الأميركية منذ بدء الأزمة قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقال خبراء إن أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الأميركية تظهر انتعاشا تدريجيا ولكن مهتزا في سوق العمل وسط موجة ثانية من حالات التسريح بسبب الجائحة في ظل ضعف الطلب وتعطل سلاسل الإمدادات.

من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعليا عن المتوقع، رغم تخفيف بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة.