الصين تشتري قطنا أميركيا بمليار دولار منذ اتفاق التجارة

قال الممثل التجاري الأميركي روبيرت ليزر إن مسؤولين صينيين أكدوا مرات عدة تعهدهم بشراء المزيد من البضائع والخدمات الأميركية بحسب ما جرى الاتفاق عليه بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

وأضاف أنه جرى تسجيل مشتريات بنحو عشرة مليارات دولار حتى الآن. وأبلغ ليتزير أعضاء لجنة الموازنة الأميركية بمجلس النواب أن بكين اشترت قطنا أميركيا بنحو مليار دولار منذ دخول اتفاق التجارة حيز التنفيذ في فبراير، وهو ما فاق كثيرا المستويات السابقة.

من جهة أخرى، طلبت غرفة التجارة الأميركية من الصين زيادة مشترياتها من البضائع والخدمات وفق اتفاقية التجارة بمرحلتها لاأولى بين البلدين.

وحضت غرفة التجارة الأميركية الصين على تكثيف مشترياتها من السلع الأميركية والخدمات على النحو المتفق عليه في إطار المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الطرفين.

وأوضحت غرفة التجارة الأميركية أن جائحة كورونا أبطأت وتيرة التقدم بين الحكومتين مرحبة بإجراء محادثات مجدولة حول تطبيق هذه الصفقة.

هذا وقد تصاعدت التوترات بين البلدين في الأشهر الأخيرة مما أثار تساؤلات حول مستقبل الصفقة التجارية التي وافقت بموجبها الصين على شراء 200 مليار دولار إضافية من السلع الأميركية والخدمات على مدى عامين.