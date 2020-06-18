ثروات النساء في دولتين عربيتين تتخطى 325 مليار دولار

كشف تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراءً على الرغم من تفشي وباء كورونا.

وذكر التقرير أن ثروة النساء في المنطقة بمعدل النمو الحالي يمكن أن تتجاوز التريليون دولار بحلول 2023.

وتمتلك النساء حاليًا ما يزيد قليلاً عن 32% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في العالم، في حين من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 34% بحلول عام 2023.

وكشف التقرير أن ثروات النساء في السعودية بلغت 225 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية، بثروة بلغت 100 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن النساء في منطقة الشرق الأوسط يدرن ما يقرب من 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغ حوالي 6 تريليونات دولار. في حين أن حصة الذكور من هذه الأصول لا تزال أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار .

ومن المتوقع أن تنمو ثروة النساء بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9% تقريبًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تجاوز الرقم التريليون دولار.