مصدر قانوني: بنك الدوحة ومقيمون في قطر متهمون بدعمهم الإرهاب

قال مصدر قانوني إن بنك الدوحة ومقيمين في قطر متهمون بالتسبب في أضرار جراء دعمهم الإرهاب.

وأضاف المصدر القانوني أن المقيمين في قطر المتهمين بدعم النصرة هما معتز ورامز الخياط.

وأشار إلى أن بنك الدوحة متهم بأن دعمه للنصرة ساهم في ارتكابها جرائم في سوريا.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، كشفت في أغسطس/آب الماضي، عن تقديم بنك بريطاني مملوك لقطر خدمات مالية لمنظمات إنجليزية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.

موضوع يهمك انتقد تقرير نشرته صحيفة بريطانية، تعامل الشركات القطرية مع عمالها القائمين على منشآت وملاعب كأس العالم، مؤكدة أن مثل هذه... صحيفة بريطانية: قطر لا تدفع أجور عمال ملاعب كأس العالم اقتصاد

وبعدها بيومين كشفت الصحيفة نفسها أن بنكا قطريا آخر هو "بنك الدوحة" الذي يملك مكتبا في لندن يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن.

وكشفت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، عن أن شقيقين ثريين يواجهان اتهامات بأنهما استغلا حسابات في "بنك الدوحة" لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.