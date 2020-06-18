"كورونا" يضرب الاستثمارات الأجنبية حول العالم

توقع تقرير حديث، أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً بنحو 40% خلال العام الماضي، مع استمرار تداعيات ومخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية قد تتراجع بما يصل إلى 40% خلال العام الحالي مقارنة مع مستويات العام الماضي.

وتشير البيانات إلى أنه خلال العام 2019، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية 1.54 تريليون دولار بارتفاع نسبته 3%، بعد انخفاضات قوية خلال عامي 2017 و2018.

ويشير التقرير إلى أن ذلك يعني انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة أدنى تريليون دولار خلال العام الحالي لأول مرة منذ عام 2005. ومن المتوقع أن تشهد التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة مزيداً من الهبوط في العام المقبل يتراوح بين 5 إلى 10%، قبل أن تتعافي بوتيرة بطيئة بدايةً من عام 2022.

ويأتي هذا التعافي مدفوعاً بعمليات إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية جنباً إلى جنب مع توسع الاقتصاد العالمي، بحسب التقرير.

ووفقا للتقرير، فإن التوقعات غير مؤكدة بدرجة كبيرة، حيث تعتمد على توقيت الأزمة الصحية وعلى فعالية السياسات التي تخفف من الآثار الاقتصادية للوباء. وشكل وباء فيروس كورونا المستجد صدمة للعرض والطلب والسياسة على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن تدابير الإغلاق تعمل على إبطاء المشاريع الاستثمارية القائمة.

ويشير تقرير "أونكتاد" إلى انخفاض إعلانات مشاريع الاستثمار الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ بأكثر من 50% خلال الأشهر الأولى من عام 2020 مقارنة مع الأرقام المحققة خلال العام الماضي.

كما أن الصفقات الجديدة في تمويل المشاريع العالمية، وهو مصدر حيوي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، تراجعت بأكثر من 40%.