"لاجارد" تحذر قادة أوروبا من مخاطر فشل صفقة التحفيز

قالت مصادر دبلوماسية ومسؤولون إن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن اقتصاد التكتل يشهد "تراجعا" هائلاً ودعت الاتحاد للتحرك لقيادة الانتعاش.



وألقت لاجارد كلمتها على اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول كيفية تصميم التعافي من الأزمة.



وقال للاجتماع وفقا للمصادر إن "اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعاً هائلاً".

وحذرت لاجارد قادة الاتحاد الأوروبي من المخاطر التي قد تندلع في الأسواق حال عدم تمرير صفقة التحفيز المرتقبة.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي إنه إذا فشل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل التعافي الاقتصادي فمن الممكن أن تتغير هذه المعنويات.



وأضافت أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه صوب "انخفاض حاد" بنحو 13% في الربع الثاني وكررت توقعات البنك بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في 2020 وحدوث انتعاش بنسبة 5.2% في 2021.



وقالت إن التأثيرات الكاملة لأسوأ تراجع اقتصادي للاتحاد الأوروبي لم تظهر بالكامل بعد في سوق العمل وإن معدل البطالة بمنطقة اليورو قد يبلغ 10%.



وذكرت المصادر أن لاجارد دعت القادة للاتفاق على خطة للتعافي سريعاً لقيادة الانتعاش الاقتصادي وقالت إن الأسواق المالية هادئة نسبياً بسبب التوقعات بأن التكتل سيتحرك ليُظهر أن "الاتحاد الأوروبي عاد" للعمل.

ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي أول جلسة نقاش حول حزمة التحفيز البالغ قيمتها 750 مليار يورو اليوم وسط مساعي من ألمانيا وفرنسا بتسريع إتمام الصفقة بحلول الشهر المقبل.