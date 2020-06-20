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اقتصاد روسيا يتكبد انكماشا شهرياً بـ 11%

المصدر: موسكو - رويترز
اقتصاد روسيا تضرر من الجائحة ومن تراجع النفط
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أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 10.9% في مايو أيار على أساس سنوي، وذلك بعد هبوط أكثر حدة بلغ 12% في أبريل نيسان عندما ساد الإغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وقال وزارة الاقتصاد إن وتيرة التراجع تباطأت في قطاعي الصناعات التحويلية والتجزئة.

وقالت أيضا إن التعافي الاقتصادي تأثر نتيجة اتفاق عالمي للحد من إنتاج النفط بدءا من أول مايو أيار. وانخفض إنتاج النفط ومكثفات الغاز الشهر الماضي بنسبة 14.5% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.7% في الشهور الخمسة الأولى من 2020 على أساس سنوي.

وبالنسبة للعام 2020 بأكمله، تتوقع الوزارة أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش بنسبة 4.8%.

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