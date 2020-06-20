سرقة بيانات 32 مليون مستخدم لهذا المتصفح.. فهل أنت بينهم؟

تعرض نحو 32 مليون مستخدم لمتصفح "Chrome" الشهير التابع لعملاق صناعة التكنولوجيا غوغل لهجمات إلكترونية وسرقة بيانات عن طريق تحميل إضافات تتيح لقراصنة الإنترنت الولوج إلى معلوماتهم السرية، بحسب نتائج مسح عالمية ضخمة أجرته مؤسسة Awake Security.

ونقلت شبكة "CNN" الأميركية عن التقرير أن نحو 111 إضافة على الأقل تحتوي على برمجيات خبيثة تم تحميلها من قبل المستخدمين ويمكن من خلالها سرقة كلمات المرور والبيانات السرية الخاصة الأخرى.

وتضمنت عملية المسح التي أجرتها شركة Awake Security مؤسسات مالية وحكومية وصحية في أنحاء مختلفة من العالم.

وتسمح الملحقات والإضافات عبر متصفح "غوغل كروم" بإضافة اختصارات سريعة لبعض أكثر التطبيقات شهرة على غرار "نت فليكس" وغيره من التطبيقات واسعة الانتشار.

وقالت شركة الأمن السيبراني في بيان إن الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات نجحت في أن تضع موطئ قدم في كل شبكة الإنترنت حول العالم.

ووجه التقرير أصابع الاتهام إلى شركة إسرائيلية تدعى Galcomm وقالت إنها وجدت نحو 15 ألف نطاق خبيث أو مريب تابع للشركة وهو الأمر الذي عمدت الشركة الإسرائيلية إلى تفنيده في وقت لاحق إذ قالت إن نحو 25% من تلك النطاقات قد تم حذفها أو لم تكن تابعة لها من الأساس.

وتدير الشركة الإسرائيلية والتي ارتبط اسمها بنتائج البحث نحو 250 ألف نطاق إلكتروني حول العالم.

وفي معرض ردها على نتائج تقرير Awake Security، قالت شركة غوغل إنها قامت بحذف كافة الإضافات التي أشار إليها التقرير، مضيفة أنها تعمل على التحقيق في الأمر والتأكد من سلامة وأمان حسابات وبيانات مستخدميها على المتصفح الشهير.

وفي فبراير الماضي، ارتبط المتصفح الشهير بهجمات إلكترونية وتعرض بيانات مستخدميه للسرقة من قبل طرف ثالث، وقالت الشركة في حينه إنها ستتخذ كل ما يلزم لدعم الأمن الإلكتروني عبر المتصفح المستخدم على نطاق واسع.

وتراجع سهم شركت ألفا بيت، المالكة لعلامة غوغل التجارية، بنحو 1% في تداولات الجمعة حول مستويات 1424.6 دولار للسهم الواحد.