موديز تؤكد تصنيف أميركا: قوة اقتصادية استثنائية

أبقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند "Aaa"، عازية ذلك إلى قوة اقتصادية استثنائية.

كما أبقت موديز على نظرتها المستقبلية للبلاد عند مستقرة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض الجمعة بعد جلسة متقلبة في ظل وضع المستثمرين في الحسبان تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

يأتي ذلك الانخفاض أيضا مع إعلان أبل عن إغلاق متاجر جديدة، وفي ضوء تحفيز متوقع واستمرار التعافي الاقتصادي.

وفي نهاية المطاف، نزل ستاندرد اند بورز 500 شأنه شأن مؤشر الأسهم القيادية داو، بينما أغلق ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه على زيادة طفيفة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 208.64 نقطة، بما يعادل 0.8% إلى 25871.46 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 17.53 نقطة، أو 0.56% إلى 3097.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 3.07 نقطة، أو 0.03% إلى 9946.12 نقطة.