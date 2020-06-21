الأردن.. انكماش أسعار المستهلكين 0.22% في مايو

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، انكماش أسعار المستهلكين 0.22% على أساس سنوي في مايو أيار الماضي بعد ارتفاعها 0.58% في أبريل نيسان.



ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت الأسعار بنسبة 0.65%.



وساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة والألبان ومنتجاتها والبيض.



وبلغ معدل التضخم السنوي 1.20% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية.



وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 1.33% على أساس سنوي في مايو أيار، ليبلغ 1.24% في الأشهر الخمسة الأولى.



وكان معدل التضخم السنوي الأساسي 1.35% في أبريل نيسان.