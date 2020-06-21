العجلان رئيساً لغرفة الرياض والمرشد والراجحي نائبين للرئيس

عقد مجلس إدارة غرفة الرياض في مقر الغرفة الأحد اجتماعه الأول في دورته الثامنة عشرة، والذي جرى خلاله اختيار عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيساً لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كل من محمد بن عبدالله المرشد ونايف بن عبدالله الراجحي نائبين للرئيس، كما انتخب المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن ابن الشيخ ممثلا للغرفة في مجلس الغرف السعودية.

وعبر العجلان عن التقدير لزملائه الأعضاء لثقتهم باختياره رئيساً للمجلس، معرباً عن أمله في أن يتمكن المجلس من مواصلة العمل للنهوض بقطاع الأعمال بمنطقة الرياض، وخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية في ظل القيادة الرشيدة.

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وأكد العجلان أن المجلس سيواصل تعزيز دور الغرفة في التفاعل مع متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية محليا ودوليا، واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده عبر مسارات رؤية المملكة 2030، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في الكثير من القرارات التاريخية والبرامج والمشاريع التنموية العملاقة.

ورحب العجلان بانضمام سيدتين لعضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة، مؤكدا أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها العالية وتميزها في المجالات كافة بما فيها قطاع الأعمال، مشيدا بجهود عضوتي المجلس خلود الدخيل ولطيفة الوعلان في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال.

ونوه العجلان بما تجده غرفة الرياض من دعم واهتمام من أمير منطقة الرياض ونائبه، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.

وعبر نائبا الرئيس المرشد والراجحي عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلع بكل الاعتزاز للتفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بالرياض.

كما عبر ابن الشيخ عن تقديره لزملائه أعضاء المجلس لثقتهم باختياره ممثلاً للغرفة في مجلس الغرف، مؤكدا الدور المهم الذي يضطلع به المجلس في خدمة قطاع الأعمال.