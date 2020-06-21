تراجع تحويلات الأردنيين بالخارج 6% لـ 1.1 مليار دولار

قال البنك المركزي الأردني يوم الأحد إن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800 مليون دينار (1.128 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

بدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا.

من جهة ثانية أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، انكماش أسعار المستهلكين 0.22% على أساس سنوي في مايو أيار الماضي بعد ارتفاعها 0.58% في أبريل نيسان.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت الأسعار بنسبة 0.65%.

وساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة والألبان ومنتجاتها والبيض.

وبلغ معدل التضخم السنوي 1.20% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 1.33% على أساس سنوي في مايو أيار، ليبلغ 1.24% في الأشهر الخمسة الأولى.