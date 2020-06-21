حقيقة تخصيص السعودية حداً أعلى لملكية مركبات النقل الخاص

أصدرت الهيئة العامة للنقل السعودية، بياناً للرد على ما أثير حول تخصيصها حداً أعلى لملكية مركبات النقل الخاص.

وقالت الهيئة في بيان نشر على حسابها في "تويتر" واطلعت عليه "العربية نت" أن المقصود بمركبات النقل الخاص هي المركبات المخصصة لنقل البضائع "الشاحنات"، والمسجلة "نقل خاص" في أنظمة المرور والتي يزيد وزنها على 3500 كيلو غرام، وليست المخصصة لنقل الركاب.

ولفتت الهيئة، إلى أنها حددت في لائحتها المنظمة لنشاط نقل البضائع حدًا أعلى 9 شاحنات للمنشآت وشاحنة فقط للأفراد السعوديين، مع تقديم ما يثبت الحاجة لتملكها، إلى جانب وضع مهلة تصحيحية تنتهي بنهاية عام 2022 لكل من يمتلك أكثر من الحد الأعلى لتصحيح الوضع بما يتماشى مع التنظيمات الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن آليات تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة للنشاط استثنت معارض ووكالات بيع المركبات وشركات التمويل المرخصة مع شرط الحد الأعلى لملكية مركبات النقل الخاص، طالما أن نشاطها مقتصر على شراء وبيع المركبات وعدم ممارسة أي نشاط نقل.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال دعت الحاجة إلى تملك المنشآت والأفراد لما يزيد على الحد الأعلى المقرر نظاما، فيمكنهم ذلك من خلال الحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع وفق متطلبات اللائحة.

وأوضحت الهيئة أن مركبات النقل الخاص التي يزيد وزنها على 3500 كليو غرام تعتبر من فئة الشاحنات المخصصة لنقل البضائع بكافة أنواعها وتختلف في طبيعة نشاطها كليا عن المركبات التي تحمل لوحات خصوصي والمخصصة لنقل الركاب