عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

خطوة استثنائية.. الكويت قد توقف التحويل لصندوق الأجيال

المصدر: الكويت – رويترز
البرلمان الكويتي
رابط مختصر

قال مصدر حكومي لرويترز، اليوم الأحد، إن الحكومة الكويتية تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.

وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الخطوة ستوفر أكثر من مليار دينار (3.25 مليار دولار) في السنة المالية الحالية وحدها، والتي وصفها "بالاستثنائية" في ظل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام.

وكانت صحيفة القبس الكويتية أوردت اليوم أن الحكومة وافقت على إرسال مشروع وقف الاستقطاع إلى البرلمان على أن يُربط مستقبلا بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة بدلا من الوضع الحالي الملزم بالتحويل بصرف النظر عن تسجيل فائض أو عجز.

كلمات دالّة

#صندوق الأجيال القادمة, #اقتصاد الكويت, #الكويت

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر