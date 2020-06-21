رئيس غرفة جدة يدعو للترشح للمجالس القطاعية الجديدة

قال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، محمد ناغي، إن المجالس القطاعية الجديدة في الغرفة تأتي متماشية مع رؤية السعودية 2030 بأن كل محافظة ومنطقة تركز على نقاط التنافسية فيها.

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وأضاف ناغي في مقابلة مع "العربية" أن غرفة جدة احتفلت بمرور 75 عاماً على تكوينها وتعمل على رفع جودة المخرجات، الاهتمام بالصناعات التحويلة والخفيفة، واللوجستيات فجدة تستحوذ على معظم واردات المملكة، التي تمر من خلالها.

وأوضح أن غرفة جدة حددت عشرة مجالس قطاعية لتحقيق التنافسية وجذب الاستثمارات وفق آلية جديدة ومتطورة تهدف لتحفيز نمو وازدهار القطاعات الرئيسية التي تتلاءم مع مقومات محافظة جدة وبنيتها الاقتصادية والتنموية.

وشرح أن منظومة المجالس القطاعية ستعبر عن هوية مجتمع الأعمال وتمثل: قطاعات النقل، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وصناعة المعارض والمؤتمرات، والتطوير العمراني، والصناعات الخفيفة والتحويلية، والاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى نجاح العودة إلى الأنشطة التجارية والاقتصادية، ضمن إجراءات وقاية ومبادئ للسلامة، ومن ضمن الضوابط والحوكمة للمجالس القطاعية ستكون عبر وسائل إلكترونية تتماشى مع منظومة العودة للنشاط الاقتصادي بحذر.

وقال إن الحزم الاقتصادية التي قدمتها المملكة، استفادت منها قطاعات المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دعمت الوظائف.

ووجه الدعوة لأعضاء غرفة جدة إلى الترشح للمجالس القطاعية الجديدة لتمثيل قطاعاتهم.