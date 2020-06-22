الدين الأردني يقفز 5% لـ44 مليار دولار بـ4 أشهر

ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.6% إلى 31.39 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الاثنين، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل نيسان الماضي بلغ 18.93 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار.

ويشكل إجمالي الدين العام الأردني ما نسبته 101% من الناتج المحلي الإجمالي.

إلى ذلك، قال البنك المركزي الأردني يوم أمس إن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800 مليون دينار (1.128 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا.

من جهة ثانية، أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، انكماش أسعار المستهلكين 0.22% على أساس سنوي في مايو أيار الماضي بعد ارتفاعها 0.58% في أبريل نيسان.