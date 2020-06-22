السعودية تحقق معايير عالية من الاكتفاء الذاتي الغذائي

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن المملكة تجاوزت تحدي جائحة كورونا بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية.

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وقال الفضلي في تصريح صحافي إن السعودية تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق.

كما أعلن الفضلي أن المملكة حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، حيث تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125%، ومن الخضار والدواجن نسبة 60%.

وأضاف الوزير أن حجم الناتج المحلي الزراعي للسعودية بلغ 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.

وأكد أن المملكة ماضية قدمًا في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزا نسبية.